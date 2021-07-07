Сильный взрыв прогремел на территории нефтехранилища в Дубае

Дубай, 7 июля. Мощный взрыв произошел в Дубае. По предварительным данным, происшествие случилось в порту Джебель-Али на территории нефтехранилища. Об этом сообщило агентство Reuters.

Очевидцы выкладывают фотографии произошедшего в соцсети. Известно, что происшествие случилось в ночь на четверг.

Подробности на данный момент не приводятся. Обстоятельства и причины произошедшего будут выясняться.

На днях взрыв произошел на нефтяном месторождении в Иране. В результате происшествия погибли три человека.