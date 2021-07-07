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Сильный взрыв прогремел на территории нефтехранилища в Дубае

  /   Обновлено: 07 июля 2021 23:24
Происшествия
Сильный взрыв прогремел на территории нефтехранилища в Дубае
pixabay.com  /  Keerthi Ramesh

Дубай, 7 июля. Мощный взрыв произошел в Дубае. По предварительным данным, происшествие случилось в порту Джебель-Али на территории нефтехранилища. Об этом сообщило агентство Reuters.

Очевидцы выкладывают фотографии произошедшего в соцсети. Известно, что происшествие случилось в ночь на четверг.

Подробности на данный момент не приводятся. Обстоятельства и причины произошедшего будут выясняться.

На днях взрыв произошел на нефтяном месторождении в Иране. В результате происшествия погибли три человека.

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