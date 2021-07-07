Юлия Меньшова опровергла слухи о состоянии своей матери

Москва, 7 июля. Дочь покойного режиссера Владимира Меньшова Юлия ответила на слухи о состоянии здоровья своей матери. Соответствующее сообщение она оставила в своем Instagram.

Меньшова заявила, что ее мать Вера Алентова не находилась в реанимации. Она планово покинула больницу после двух тестов на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными.

«Мама не была в реанимации, маму планово выписали из больницы после двух отрицательных тестов, ПЦР-теста и контрольного КТ. У мамы вырабатываются антитела, и она не представляет опасности для окружающих», — написала дочь режиссера в своем Stories.

Сейчас Вера Алентова находится в слабом состоянии. В связи с этим Юлия Меньшова просит журналистов не беспокоить ее и проявить уважение к горю, которое переживает их семья.

Журналисты ранее пытались получить снимок Веры Алентовой из больницы. Для этого они связались с сотрудницей медицинского учреждения и предложили ей крупную денежную сумму за фотографию вдовы режиссера.