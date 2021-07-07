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Путин призвал усилить контроль за тратой средств при строительстве дорог
Общество
Путин призвал усилить контроль за тратой средств при строительстве дорог
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

, 7 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно «притапливать» «бескорыстную любовь к денежным знакам» при строительстве крупных дорожных объектов.

Глава государства заявил об этом после заслушивания докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, включая БАМ и Транссиб. По словам Путина, надо что-то делать и нельзя «просто сидеть», российский лидер также попросил вице-премьера Марата Хуснуллина «присматривать» за происходящим.

Ранее Путин распорядился принять дополнительные меры поддержки, направленные на повышение доступности объемов льготного кредитования для представителей малого и среднего бизнеса. Ответственными за поручение назначены Правительство РФ, Центробанк и Корпорации МСП.

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Владимир Путин деньги строительство
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