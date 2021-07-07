Микробиолог Доронина рассмотрела сценарии развития пандемии COVID-19

Москва, 7 июля. Сценариев развития пандемии коронавируса может быть несколько, как пессимистичных, так и оптимистичных. Об этом заявила микробиолог Виктория Доронина.

Коронавирусная инфекция может вызвать больше трех волн. Остановить пандемию способна лишь вакцинация минимум 60% населения всей планеты. Пока у европейских стран не получается добиться коллективного иммунитета, который бы предотвратил развитие четвертого и последующих всплесков заболеваемости, передает «Московский комсомолец».

«Один из оптимистичных сценариев — в появлении «доброго» штамма, который распространяется быстрее, чем нынешние варианты, но вызывает только небольшой насморк и создает иммунитет, не вызывая цитокиновый шторм. Другими словами, сезонных коронавирусов стало не четыре, а пять», — предположила Доронина.

Пессимистичным сценарием может стать появление нового штамма коронавируса, который увеличит смертность до десяти процентов у людей всех возрастов. Микробиолог отметила, что даже одного процента будет достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб обществу.

Профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала ранее назвал неизбежной четвертую волну коронавируса в Европе. Она может наступить уже этой осенью.