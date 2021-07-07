Сборная Англии сравняла счет в матче Евро-2020 против Дании

Лондон, 7 июля. Англия сравняла счет в полуфинальном матче чемпионата Европы против Дании (1:1). Датчанин Симон Кьер забил автогол в свои ворота.

На 39-й минуте капитан сборной Дании переправил в подкате мяч в свои ворота. От правого края штрафной Сака сделал прострел на Стерлинга, и голкипер датчан Каспер фактически оставил свои ворота пустыми. Снаряд в свою сетку переправил Кьер.

Датчане открыли счет девятью минутами ранее. Красивый гол со штрафного удара на свой счет записал полузащитник Дамсгор.