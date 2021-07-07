Англия пропустила первый гол на Евро-2020 в матче с датчанами

Лондон, 7 июля. Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор точным ударом поразил ворота Джордана Пикфорда. Матч проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Идет первый тайм 1/2 финала чемпионата Европы по футболу. За выход в финал турнира борются сборные Англии и Дании. На данный момент счет в матче 1:0. Гол забил Дамсгор со штрафного, положив мяч под перекладину чужих ворот.

Ранее последний представитель России завершил выступление на Евро-2020. Судья Сергей Карасев закончил работу на турнире, обслужив полуфинальный матч Испании с Италией.