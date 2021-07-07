Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 23:35
23:28
Экономика
Мировые центробанки поделились своими главными страхами
23:25
Политика
США готовы оказать Гаити военную помощь
23:24
Происшествия
Сильный взрыв прогремел на территории нефтехранилища в Дубае
23:20
Общество
Юлия Меньшова опровергла слухи о состоянии своей матери
23:16
Общество
Микробиолог Доронина рассмотрела сценарии развития пандемии COVID-19
23:03
Евро 2020
Сборная Англии сравняла счет в матче Евро-2020 против Дании
22:59
Общество
Путин призвал усилить контроль за тратой средств при строительстве дорог
22:51
Общество
Парусник «Седов» прибудет в Петербург для участия в параде ко дню ВМФ
22:46
Евро 2020
Англия пропустила первый гол на Евро-2020 в матче с датчанами
22:34
Весь мир
Алжир построит электростанцию в Ливии
Все новости

Англия пропустила первый гол на Евро-2020 в матче с датчанами
Евро 2020
Англия пропустила первый гол на Евро-2020 в матче с датчанами
Global Look Press  /  Federico Gambarini / dpa

Лондон, 7 июля. Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор точным ударом поразил ворота Джордана Пикфорда. Матч проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Идет первый тайм 1/2 финала чемпионата Европы по футболу. За выход в финал турнира борются сборные Англии и Дании. На данный момент счет в матче 1:0. Гол забил Дамсгор со штрафного, положив мяч под перекладину чужих ворот.

Ранее последний представитель России завершил выступление на Евро-2020. Судья Сергей Карасев закончил работу на турнире, обслужив полуфинальный матч Испании с Италией.

Вернуться назад

сборная дании евро 2020 дамсгор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru