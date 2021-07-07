Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 23:35
23:28
Экономика
Мировые центробанки поделились своими главными страхами
23:25
Политика
США готовы оказать Гаити военную помощь
23:24
Происшествия
Сильный взрыв прогремел на территории нефтехранилища в Дубае
23:20
Общество
Юлия Меньшова опровергла слухи о состоянии своей матери
23:16
Общество
Микробиолог Доронина рассмотрела сценарии развития пандемии COVID-19
23:03
Евро 2020
Сборная Англии сравняла счет в матче Евро-2020 против Дании
22:59
Общество
Путин призвал усилить контроль за тратой средств при строительстве дорог
22:51
Общество
Парусник «Седов» прибудет в Петербург для участия в параде ко дню ВМФ
22:46
Евро 2020
Англия пропустила первый гол на Евро-2020 в матче с датчанами
22:34
Весь мир
Алжир построит электростанцию в Ливии
Все новости

Посольство в Гаити сообщило об отсутствии обращений со стороны россиян
Политика
Посольство в Гаити сообщило об отсутствии обращений со стороны россиян
Федеральное агентство новостей

Порт-о-Пренс, 7 июля. Несколько российских граждан, которые работают на территории республики, не обращались в посольство после убийства президента страны Жовенеля Моиза и его супруги.

Местные власти оценивают обстановку в стране как стабильную, сообщила ТАСС пресс-секретарь посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова. Соответствующую информацию предоставил почетный консул в Гаити Вильгельм Лемке.

«В Гаити работают несколько российских граждан. На данный момент никаких обращений с их стороны в посольство не поступало», — отметила Иванова.

Национальный траур ранее объявили в Гаити в связи с убийством президента Жовенеля Моиза. Он продлится с 8 по 22 июля.

Вернуться назад

россияне посольство гаити
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru