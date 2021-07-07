Посольство в Гаити сообщило об отсутствии обращений со стороны россиян

Порт-о-Пренс, 7 июля. Несколько российских граждан, которые работают на территории республики, не обращались в посольство после убийства президента страны Жовенеля Моиза и его супруги.

Местные власти оценивают обстановку в стране как стабильную, сообщила ТАСС пресс-секретарь посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова. Соответствующую информацию предоставил почетный консул в Гаити Вильгельм Лемке.

«В Гаити работают несколько российских граждан. На данный момент никаких обращений с их стороны в посольство не поступало», — отметила Иванова.

Национальный траур ранее объявили в Гаити в связи с убийством президента Жовенеля Моиза. Он продлится с 8 по 22 июля.