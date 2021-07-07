Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 23:35
23:28
Экономика
Мировые центробанки поделились своими главными страхами
23:25
Политика
США готовы оказать Гаити военную помощь
23:24
Происшествия
Сильный взрыв прогремел на территории нефтехранилища в Дубае
23:20
Общество
Юлия Меньшова опровергла слухи о состоянии своей матери
23:16
Общество
Микробиолог Доронина рассмотрела сценарии развития пандемии COVID-19
23:03
Евро 2020
Сборная Англии сравняла счет в матче Евро-2020 против Дании
22:59
Общество
Путин призвал усилить контроль за тратой средств при строительстве дорог
22:51
Общество
Парусник «Седов» прибудет в Петербург для участия в параде ко дню ВМФ
22:46
Евро 2020
Англия пропустила первый гол на Евро-2020 в матче с датчанами
22:34
Весь мир
Алжир построит электростанцию в Ливии
Все новости

Алжир построит электростанцию в Ливии
Весь мир
Алжир построит электростанцию в Ливии
pixabay.com/PD  / 

Триполи, 7 июля. Бригады алжирской правительственной энергетической компании Sonelgaz приступили к строительству в столице Ливии электростанции, которая должна быть сдана в течение двух месяцев.

Данный проект осуществляется в рамках срочного плана по снижению нагрузки на сеть в летний сезон 2021 года, заявил генеральный директор корпорации Сабри Лезхари.

«С прошлой недели алжирские команды переоборудовали восемь турбин для строительства электростанции мощностью 160 мегаватт в столице Ливии Триполи», — процитировало его слова официальное алжирское информационное агентство APS.

Он добавил, что в Алжире имеется избыток электроэнергии «и теперь появилась возможность переустановить оборудование в рамках договора аренды, что представляет собой хорошую возможность для компании». Исполнительный директор Sonelgaz Шахер Булхарас объявил во время своего визита в Триполи 17 июня, что его страна начнет поставлять своему западному соседу 200 мегаватт электроэнергии через тунисскую сеть.

Согласно более ранним заявлениям директора ливийской правительственной компании General Electric Ибрагима аль-Фалаха, богатое нефтью государство страдает от дефицита электроэнергии, который достигает 1000 мегаватт зимой и возрастает до 2500 мегаватт летом.

Вернуться назад

ливия алжир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru