Алжир построит электростанцию в Ливии

Триполи, 7 июля. Бригады алжирской правительственной энергетической компании Sonelgaz приступили к строительству в столице Ливии электростанции, которая должна быть сдана в течение двух месяцев.

Данный проект осуществляется в рамках срочного плана по снижению нагрузки на сеть в летний сезон 2021 года, заявил генеральный директор корпорации Сабри Лезхари.

«С прошлой недели алжирские команды переоборудовали восемь турбин для строительства электростанции мощностью 160 мегаватт в столице Ливии Триполи», — процитировало его слова официальное алжирское информационное агентство APS.

Он добавил, что в Алжире имеется избыток электроэнергии «и теперь появилась возможность переустановить оборудование в рамках договора аренды, что представляет собой хорошую возможность для компании». Исполнительный директор Sonelgaz Шахер Булхарас объявил во время своего визита в Триполи 17 июня, что его страна начнет поставлять своему западному соседу 200 мегаватт электроэнергии через тунисскую сеть.

Согласно более ранним заявлениям директора ливийской правительственной компании General Electric Ибрагима аль-Фалаха, богатое нефтью государство страдает от дефицита электроэнергии, который достигает 1000 мегаватт зимой и возрастает до 2500 мегаватт летом.