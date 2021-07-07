США готовы оказать Гаити военную помощь

Вашингтон, 7 июля. Вашингтон не исключил вариант поставок вооружения армии Гаити после смерти президента страны Жовенеля Моиза. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам дипломата, американская сторона рассмотрит подобное развитие событий, если от Гаити последует официальный запрос.

"Мы готовы получить дополнительные запросы о помощи от властей Гаити", — сообщил Прайс в ходе брифинга с журналистами.

Власти Гаити оценивают обстановку в стране как стабильную. Российские граждане, проживающие на территории страны, не обращались в посольство РФ за помощью.