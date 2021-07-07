Захарова предложила путь решения внутреннего конфликта в Гаити

Москва, 7 июля. Формирование широкого внутриполитического консенсуса при строгом соблюдении правил способно нормализовать обстановку в Гаити, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Причинами убийства президента республики Жовенеля Моиза и его супруги стали разгул преступности в стране и внутренний конфликт. Только сами граждане Гаити должны выбирать путь, который восстановит мир в государстве, говорится на сайте МИД РФ.

«Убеждены: путь к нормализации ситуации в Гаити лежит через формирование широкого внутриполитического консенсуса при строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что предположительные убийцы Моиза выдали себя за сотрудников американского управления по борьбе с наркотиками. Они ворвались в дом президента под видом проведения операции DEA.