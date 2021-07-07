Последствия потопа на Кубани помогают устранять около 400 добровольцев

Краснодар, 7 июля. Примерно 400 человек в Краснодарском крае вызвались оказать помощь спасателям в ликвидации последствий потопа. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Около 200 человек работают в Горячем Ключе. Еще столько же распределены между Лермонтово и Джугбой, заявили в ведомстве.

Полсотни волонтеров помогают расчищать затопленные территории в Туапсинском районе. Завтра 8 июля туда прибудут около 200 добровольцев. Остальные муниципалитеты в дополнительной помощи не нуждаются, сообщили в оперштабе.

Тем временем на Кубани продолжается ликвидация последствий наводнения. В Славянском районе на эти цели выделено 150 спасателей и 62 единицы спецтехники.