Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 23:34
23:28
Экономика
Мировые центробанки поделились своими главными страхами
23:25
Политика
США готовы оказать Гаити военную помощь
23:24
Происшествия
Сильный взрыв прогремел на территории нефтехранилища в Дубае
23:20
Общество
Юлия Меньшова опровергла слухи о состоянии своей матери
23:16
Общество
Микробиолог Доронина рассмотрела сценарии развития пандемии COVID-19
23:03
Евро 2020
Сборная Англии сравняла счет в матче Евро-2020 против Дании
22:59
Общество
Путин призвал усилить контроль за тратой средств при строительстве дорог
22:51
Общество
Парусник «Седов» прибудет в Петербург для участия в параде ко дню ВМФ
22:46
Евро 2020
Англия пропустила первый гол на Евро-2020 в матче с датчанами
22:34
Весь мир
Алжир построит электростанцию в Ливии
Все новости

Последствия потопа на Кубани помогают устранять около 400 добровольцев

  /   Обновлено: 07 июля 2021 22:28
Общество
Последствия потопа на Кубани помогают устранять около 400 добровольцев
Пресс-служба АНО «Дом Молодежи»

Краснодар, 7 июля. Примерно 400 человек в Краснодарском крае вызвались оказать помощь спасателям в ликвидации последствий потопа. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Около 200 человек работают в Горячем Ключе. Еще столько же распределены между Лермонтово и Джугбой, заявили в ведомстве.

Полсотни волонтеров помогают расчищать затопленные территории в Туапсинском районе. Завтра 8 июля туда прибудут около 200 добровольцев. Остальные муниципалитеты в дополнительной помощи не нуждаются, сообщили в оперштабе.

Тем временем на Кубани продолжается ликвидация последствий наводнения. В Славянском районе на эти цели выделено 150 спасателей и 62 единицы спецтехники.

Вернуться назад

кубань потоп добровольцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru