Путин поручил подготовиться к газификации городов России

Москва, 7 июля. Президент России Владимир Путин распорядился поручить «Газпрому» подготовиться к газификации городов в России, которые относятся к экологически неблагополучным.

Путин поручил провести соответствующую подготовку и издать поручения своему первому заместителю Сергею Кириенко. Ранее подобную инициативу выдвигал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Ранее Президент России Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры поддержки, направленные на повышение доступности объемов льготного кредитования для представителей малого и среднего бизнеса. Ответственные за поручение назначены Правительство РФ, Центробанк и Корпорации МСП.