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Путин поручил подготовиться к газификации городов России
Общество
Путин поручил подготовиться к газификации городов России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 7 июля. Президент России Владимир Путин распорядился поручить «Газпрому» подготовиться к газификации городов в России, которые относятся к экологически неблагополучным.

Путин поручил провести соответствующую подготовку и издать поручения своему первому заместителю Сергею Кириенко. Ранее подобную инициативу выдвигал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Ранее Президент России Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры поддержки, направленные на повышение доступности объемов льготного кредитования для представителей малого и среднего бизнеса. Ответственные за поручение назначены Правительство РФ, Центробанк и Корпорации МСП.

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Владимир Путин Газпром газификация
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