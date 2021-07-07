Один шаг до финала: ФАН ведет текстовую трансляцию матча Англия — Дания

Лондон, стадион «Уэмбли». Сборные Англии и Дании сражаются за вторую путевку в финал Чемпионата Европы по футболу. Победитель пары сыграет с Италией, которая днем ранее одолела испанцев в драматичном и напряженном полуфинале. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию матча Англия — Дания.

2" По ногам получает Стрюгер. Однако датчанину не требуется помощь медиков.

1" Первый фол. Стерлинга сбили с ног в центре поля.

0" Датчане разыгрывают мяч.

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Мехле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хейбьерг, Дольберг.