Один шаг до финала: ФАН ведет текстовую трансляцию матча Англия — Дания

Лондон, стадион «Уэмбли». Сборные Англии и Дании сражаются за вторую путевку в финал Чемпионата Европы по футболу. Победитель пары сыграет с Италией, которая днем ранее одолела испанцев в драматичном и напряженном полуфинале. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию матча Англия — Дания.
2" По ногам получает Стрюгер. Однако датчанину не требуется помощь медиков.
1" Первый фол. Стерлинга сбили с ног в центре поля.
0" Датчане разыгрывают мяч.
???????????????????????????????????????? Sensational atmosphere at Wembley Stadium!#EURO2020 pic.twitter.com/5X9wwNAN21— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021
Стартовые составы:
Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Мехле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хейбьерг, Дольберг.