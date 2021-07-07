Власти Ганы влезают в долги для закрытия самой большой свалки в мире

Руководство Ганы собирается выпустить первые на африканском континенте «экологические» и «социальные» облигации. Новый долг страны может составить более 1,5 млрд долларов.

По словам министра финансов Ганы Кена Офори-Атта, к ноябрю власти займут порядка 5 млрд долларов. Деньги будут направлены на проекты в области экологии, а также на продвижение бесплатного среднего образования.

«Ожидается, что облигации будут выпущены осенью, а максимальная сумма может составить два миллиарда долларов», — заявил министр.

Это уже не первый раз, когда африканская страна влезает в долги. В марте этого года Гана продала облигаций на 3,03 млрд долларов. Часть привлеченных средств пойдет на покрытие уже имеющейся задолженности. Стоит отметить, что в 2020 году в африканской стране был зафиксирован самый низки темп экономического роста за 37 лет.

Также Кен Офори-Атта добавил, что руководство страны в этом году ожидает дефицит бюджета в размере 9,5% ВВП. Но власти надеются на рост производства на 5% по сравнению с 0,4% в 2020-м, особенно в области добычи золота.

Напомним, что в окрестностях столицы Ганы находится самая большая свалка Агбогблоши. Это место считается самым загрязненным на планете. Каждый год на свалку свозят более 200 000 тонн отходов из США и стран Евросоюза. Они импортируют мусор под видом подержанной электроники, которая на самом деле не работает.

На площади более 16 километров проживает 40 тысяч человек, добывающих из электроники ценные металлы путем выжигания. Во время горения в воздух выделяются ядовитые вещества, которые попадают в легкие местных жителей и наносят огромный удар по их здоровью. Средняя продолжительность жизни в регионе составляет 35 лет.