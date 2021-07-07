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Российский Минздрав утвердил новые правила углубленной диспансеризации
Общество
Российский Минздрав утвердил новые правила углубленной диспансеризации
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 7 июля. Министерство здравоохранения России утвердило порядок поступления граждан на углубленную диспансеризацию. Переболевшие COVID-19 пациенты получат приоритет.

Право на диспансеризацию в приоритетном порядке получат граждане, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян записал видеообращение. Он призвал жителей соблюдать санитарные нормы и не исключил вариант введения обязательной вакцинации в регионе.

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минздрав covid 19 углубленная диспансеризация
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