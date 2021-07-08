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Доктор медицинских наук рассказала, что поможет избавиться от ротавирусных инфекций
Общество
Доктор медицинских наук рассказала, что поможет избавиться от ротавирусных инфекций
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Наравне с коронавирусом не теряет актуальности еще один вид коварной инфекции — ротавирусной. Это инфекционное заболевание чаще всего бывает причиной диареи у детей. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» заведующая научно-исследовательским отделом капельных инфекций, доктор медицинских наук, профессор Ирина Бабаченко рассказала, что поможет избавиться от ротавирусной инфекции или снизить риск ее появления до минимума.

Как отмечает гостья пресс-центра, во всем мире с этим недугом борются с помощью вакцинации. Однако здесь не все так просто.

«Штаммов вируса, которые могут вызывать заболевание, довольно много, не все штаммы в вакцину включаются. Вакцинация тем и отличается, что многие вакцины постоянно дорабатываются и в их состав добавляют наиболее актуальные штаммы », — говорит спикер.

Доктор медицинских наук рассказала, что поможет избавиться от ротавирусных инфекций
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

Медицинский эксперт приводит в пример вакцину против пневмококковой инфекции. По ее мнению, на сегодняшний день препарат работает, и работает хорошо. Это было доказано многими исследованиями. В вакцине собраны наиболее агрессивные и часто встречающиеся штаммы пневмококков, которые вызывали тяжелые заболевания, такие как сепсис у детей до пяти лет, менингиты, пневмонии. Сейчас число этих заболеваний значительно снизилось, но к ним теперь приводят заражения другими штаммами, что требует совершенствования вакцин. То же самое с ротавирусной инфекцией в странах, где давно внедрена вакцинация против этой инфекции.  

«Уменьшается число ротавирусных заболеваний там, где внедрена вакцина. Но вакцинирование — это не просто кого-то привить. Положено привить 95% детского населения, чтобы можно было говорить о том, что ротавирусных инфекций не будет. Или это будут единичные случаи», — заключила эксперт.

Ранее главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев отметил, что на сегодняшний день клиническое течение COVID-19 характеризуется более коротким инкубационным периодом. При этом заболевание часто начинается с диарейного синдрома.

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