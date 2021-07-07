Глава Уганды призвал народы Африки использовать суахили в качестве единого языка

Кампала, 7 июля. Глава Уганды Йовери Мусевени призвал народы Африки использовать суахили в качестве единого языка.

Мусевени объяснил необходимость введения данной инициативы для всех государств Черного континента тем, что это улучшит политические, экономические и культурные связи.

«Когда европейцы решают объединиться, они начинают задаваться вопросом, на каком языке говорить? Итальянский? Испанский? Английский? Нидерландский? Немецкий? Но в Африке мы можем использовать суахили, нейтральный язык, чтобы объединить нас, он не этнический, никому не принадлежит!» — уточнил президент.

Угандийский лидер является довольно яркой личностью, его фразы систематически попадают на передовицы таблоидов и обсуждаются мировыми экспертами. Недавно Мусевени заявил о скором начале производства вакцины против коронавируса в республике. По его мнению, она превзойдет зарубежные аналоги по качеству.