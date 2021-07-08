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Профессор Бабаченко рассказала о влиянии COVID-19 на беременность и развитие плода
Общество
Профессор Бабаченко рассказала о влиянии COVID-19 на беременность и развитие плода
ПолитРоссия  / 

Тема влияния коронавируса на женский организм в период ожидания ребенка волнует если не всех, то многих будущих родителей. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» заведующая научно-исследовательским отделом капельных инфекций, доктор медицинских наук, профессор Ирина Бабаченко рассказала о влиянии COVID-19 на беременность и развитие плода.

По словам эксперта, с самого начала пандемии коронавирусной инфекции ученые анализировали и сравнивали влияние COVID-19 и пандемического гриппа на беременных женщин и новорожденных.

«Давайте вспомним свиной грипп 2009 года, который вызвал пандемию. Он оказывал на беременных тяжелое влияние, приводил к материнской смертности. В большей степени от него страдали именно женщины. Этот грипп не давал таких последствий на плод и новорожденного, как, к примеру, краснуха, цитомегаловирусная инфекция. Он не давал такого количества пороков или нарушения развития. До сегодняшнего дня у коронавируса подобных влияний не описано», — говорит гостья пресс-центра.

Профессор Бабаченко рассказала о влиянии COVID-19 на беременность и развитие плода
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

Также Ирина Бабаченко отмечает, что случаев материнской смертности или гибели новорожденных в мире не зарегистрировано, хотя ребенок, родившийся от женщины, больной COVID-19, часто оказывается инфицированным, требует медицинского наблюдения и при необходимости — лечения. 

«С коронавирусом основная проблема в том, что мы не очень хорошо понимаем, какими могут быть отдаленные последствия. Ведь инфекция довольно молодая и требует дальнейших исследований. Но на данном этапе в плане влияния коронавируса на беременность показатели не дают повода для паники», — заключила медицинский эксперт.

Ранее Минздрав дал новые рекомендации по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусной инфекции. В новых методических рекомендациях появилось несколько разделов и дополнений.

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беременность здоровье коронавирус пресс-центр патриот бабаченко
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