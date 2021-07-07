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Высокий уровень инфляции вынудил власти Зимбабве выпустить новую 50-долларовую банкноту
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Высокий уровень инфляции вынудил власти Зимбабве выпустить новую 50-долларовую банкноту
Весь мир
Высокий уровень инфляции вынудил власти Зимбабве выпустить новую 50-долларовую банкноту
pixabay.com  / 

Хараре, 7 июля. Резервный банк Зимбабве объявил о выпуске новой 50-долларовой банкноты. Данная мера направлена на борьбу с инфляцией, которая бушует в стране уже несколько десятилетий.

Несмотря на то, что это валюта самого высокого номинала в республике, жители не могут приобрести на нее даже хлеб или пиво. Номинал купюры равен всего шести американским центам.

«Нужно взять с собой аж три таких банкноты, чтобы купить пиво в обычном супермаркете», — написал зимбабвиец в Twitter.

Гиперинфляция последних двух десятилетий сильно сказалась на благосостоянии граждан страны. Сегодня Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает о тяжелой гуманитарной ситуации в африканском государстве.

Согласно данным ЮНИСЕФ, около 8 миллионов жителей Зимбабве нуждаются в продовольственной помощи, половина из них — дети.

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