Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 22:04
22:00
Общество
Дмитрий Солонников рассказал, как пандемия повлияет на выборы в России
22:00
Политика
Такое мы видим впервые: Придыбайло впечатлен решительными действиями Лукашенко
21:56
Общество
Путин поручил подготовиться к газификации городов России
21:52
Общество
Российский Минздрав утвердил новые правила углубленной диспансеризации
21:49
Спорт
Один шаг до финала: ФАН ведет текстовую трансляцию матча Англия — Дания
21:37
Весь мир
Власти Ганы влезают в долги для закрытия самой большой свалки в мире
21:35
Шоу-бизнес
В Общественной палате негодуют: бренды платят Моргенштерну за пропаганду наркотиков
21:30
Общество
Певица МакSим исповедовалась незадолго до опасной болезни
21:19
Весь мир
Глава Уганды призвал народы Африки использовать суахили в качестве единого языка
21:16
Весь мир
Высокий уровень инфляции вынудил власти Зимбабве выпустить новую 50-долларовую банкноту
Все новости

Общественники поддержали политический курс правительства ЦАР
Весь мир
Общественники поддержали политический курс правительства ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 7 июля. Глава общественного движения Galaxie Nationale Блез Дидасьен Косимачи осудил попытки бышего председателя Национального собрания Абдул-Карима Мекассуа по дестабилизации обстановки в стране.

Общественник считает, что проевропейские силы, присутствующие в республике, готовят план по физической ликвидации ряда центральноафриканцев, Мекассуа ратует против объединения с Западом. По мнению Косимачи, Мекассуа выступает за возвращение ЦАР к колониальной зависимости от Франции.

Руководитель Galaxie Nationale заявил, что, несмотря на попытки экс-главы парламента, республика сможет добиться развития. Согласно его высказыванию, власти ЦАР выбрали верный путь, расширив сотрудничество с Россией и реальными союзниками африканской страны.

Он также поддержал увеличение количества российских инструкторов на территории ЦАР, о котором недавно рассказал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Косимачи призвал центральноафриканцев поддержать национальное правительство, чтобы защитить государственные интересы.

«Центральноафриканцы должны сохранять спокойствие. Многие наши враги уже повержены. Однако некоторые из них все еще пытаются дестабилизировать обстановку в государстве. Мы не можем им позволить это сделать», — подчеркнул он.

Вернуться назад

цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru