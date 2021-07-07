Банги, 7 июля. Глава общественного движения Galaxie Nationale Блез Дидасьен Косимачи осудил попытки бышего председателя Национального собрания Абдул-Карима Мекассуа по дестабилизации обстановки в стране.
Общественник считает, что проевропейские силы, присутствующие в республике, готовят план по физической ликвидации ряда центральноафриканцев, Мекассуа ратует против объединения с Западом. По мнению Косимачи, Мекассуа выступает за возвращение ЦАР к колониальной зависимости от Франции.
Руководитель Galaxie Nationale заявил, что, несмотря на попытки экс-главы парламента, республика сможет добиться развития. Согласно его высказыванию, власти ЦАР выбрали верный путь, расширив сотрудничество с Россией и реальными союзниками африканской страны.
Он также поддержал увеличение количества российских инструкторов на территории ЦАР, о котором недавно рассказал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Косимачи призвал центральноафриканцев поддержать национальное правительство, чтобы защитить государственные интересы.
«Центральноафриканцы должны сохранять спокойствие. Многие наши враги уже повержены. Однако некоторые из них все еще пытаются дестабилизировать обстановку в государстве. Мы не можем им позволить это сделать», — подчеркнул он.