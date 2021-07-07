Банги, 7 июля. Глава общественного движения Galaxie Nationale Блез Дидасьен Косимачи осудил попытки бышего председателя Национального собрания Абдул-Карима Мекассуа по дестабилизации обстановки в стране.

Общественник считает, что проевропейские силы, присутствующие в республике, готовят план по физической ликвидации ряда центральноафриканцев, Мекассуа ратует против объединения с Западом. По мнению Косимачи, Мекассуа выступает за возвращение ЦАР к колониальной зависимости от Франции.

Руководитель Galaxie Nationale заявил, что, несмотря на попытки экс-главы парламента, республика сможет добиться развития. Согласно его высказыванию, власти ЦАР выбрали верный путь, расширив сотрудничество с Россией и реальными союзниками африканской страны.

Он также поддержал увеличение количества российских инструкторов на территории ЦАР, о котором недавно рассказал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Косимачи призвал центральноафриканцев поддержать национальное правительство, чтобы защитить государственные интересы.