Медсестре предлагали 500 тысяч рублей за фото Веры Алентовой из больницы

Москва, 7 июля. Больничный снимок звезды фильма «Москва слезам не верит», вдовы режиссера Владимира Меньшова Веры Алентовой пытались приобрести за 500 тысяч рублей.

О неудавшейся сделке сообщила медсестра отделения, в котором проходила лечение госпитализированная с коронавирусом актриса. По словам женщины, с ней связались журналисты известного в стране желтого издания, название которого сотрудница больницы предпочла не называть. Работницу медучреждения попросили сделать снимок Алентовой в больницы за деньги. Медсестра не знает, как СМИ выяснили место ее работы.

«Они писали мне и предлагали купить у меня фото актрисы в палате за 500 тысяч рублей. Конечно, я отказалась — такой грех брать на душу», — рассказала женщина изданию Popcake.

Вера Алентова стала вдовой, пока находилась в больнице. Ее супруг Владимир Меньшов скончался 5 июля. Режиссер, которому был 81 год, умер от последствий коронавируса.

Актриса рисковала пропустить похороны мужа, которые состоятся 8 июля. Однако за день до траурного мероприятия дочь Алентовой и ее уже покойного супруга Юлия Меньшова сообщила, что артистку выписали из больницы. Она не уточнила, вернется ли ее мать в медицинское учреждение после похорон.