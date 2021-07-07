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Танкисты ЗВО отработали подводное вождение в Подмосковье

  /   Обновлено: 07 июля 2021 21:06
Армия
Танкисты ЗВО отработали подводное вождение в Подмосковье
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 7 июля. Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали подводное вождение на полигоне в Московской области.

В занятиях приняли участие более 300 экипажей танков. Тренировки проходили на полигоне Головеньки в Подмосковье, где есть специальный вододром глубиной до пяти метров и шириной более 100 метров.

Механики-водители учились управлять боевыми машинами при отсутствии видимости под водой. Им следовало проехать по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов. В форсировании водной преграды также принимали участие военнослужащие, которые были призваны на военную службу только весной 2021 года.

Перед началом занятий танкисты прошли специальный курс легководолазной подготовки в помещении, а также узнали о правилах использования изолирующих противогазов. Кроме того, солдаты научились передвигаться под водой, а также отработали действия в случае затопления боевой машины.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» начал серийные поставки в российские войска боевой машины поддержки танков «Терминатор-2». Боевая машина выполнена на базе шасси танка Т-72. «Терминатор-2» оснащен 30-мм автоматическими пушками, управляемыми ракетами «Атака-Т» и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

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