Доктор медицинских наук развеяла миф о росте детской заболеваемости коронавирусом

Первая волна коронавируса сильно ударила по представителям старшего поколения. С приходом новых штаммов заболевания то и дело стали появляться данные о том, что теперь в зону особого риска попадают в основном молодежь и дети. Однако это не совсем верно. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» заведующая научно-исследовательским отделом капельных инфекций Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор Ирина Бабаченко развеяла миф о росте детской заболеваемости коронавирусом.

Сказать, что инфекция всегда представляла опасность для всех членов семьи, — не сказать ничего. По словам эксперта, эпидпроцесс неразрывен: болеют дети, болеют и взрослые разных возрастных категорий. Чем выше заболеваемость COVID-19 в целом, тем чаще страдают дети и молодежь.

«Когда начиналась пандемия, уделялось больше внимания старшему поколению. Известно, что исходы и течение COVID-19 во многом зависят от коморбидности, то есть от тех сопутствующих хронических заболеваний, которые есть в основном именно у старшего поколения», — говорит Бабаченко.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Несмотря на это, среди молодого населения встречаются граждане с неблагоприятным фоном, ВИЧ-инфекцией и прочими недугами, которые в случае заболевания COVID-19 приводили к летальным исходам.

По словам гостьи пресс-центра, на первый план при заражении коронавирусной инфекцией выходят болезни, связанные с нарушением метаболизма — диабет и ожирение. К сожалению, эти недуги встречаются среди всех слоев населения, и дети не исключение. Кроме того, говорить о росте или снижении заболеваемости какой-либо из групп населения не совсем верно еще по одной причине.

«Молодежь легче переносила COVID-19, заболевание не всегда диагностировалось. Поэтому складывалось впечатление, что у молодых людей, у детей все складывается более благополучно. У нас нет точных данных, идет ли рост детской заболеваемости, потому что нет официальной регистрации возрастной структуры. Дается общая регистрация: число новых случаев, летальных исходов. Количество детей, конечно, растет, но растет и общее число заболевших граждан», — отмечает спикер.

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Также Ирина Бабаченко указывает на новую проблему, связанную с коронавирусом, а точнее с его последствиями — постковидный синдром.

«Сначала с этим не сталкивались. Эти изменения могут быть и у взрослых, и у детей. Особенно наблюдался зимой рост постковидных осложнений у детей, при том что они могли переносить легкую форму, даже бессимптомную», — говорит доктор медицинских наук.

В заключение Ирина Бабаченко выделила наиболее уязвимые категории детей: дети первого года жизни и подростки. Теперь, чтобы защитить юных граждан, необходимо дождаться детской вакцины от коронавируса, разработка которой, по словам эксперта, уже ведется.

Массовая вакцинация населения позволит снизить уровень заболеваемости в стране. В России такую процедуру можно пройти совершенно бесплатно. Ранее депутат Государственной думы РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко и врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказали, как снизить заболеваемость коронавирусом в Москве.