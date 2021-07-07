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Расчеты украинских ЗРК «Оса-АКМ» отбили нападение авиации «противника» на РСЗО
Армия
Расчеты украинских ЗРК «Оса-АКМ» отбили нападение авиации «противника» на РСЗО
пресс-служба Минобороны РФ  /  mil.ru

Киев, 7 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины в ходе учений у границы Крыма отразили атаку на колонну РСЗО БМ-30 «Смерч» с помощью ЗРК «Оса-АКМ».

Согласно сценарию маневров, колонну РСЗО атаковала авиация условного противника в ходе смены места базирования «Смерча». Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, занимающий должность командующего ОС ВСУ.

По его словам, расчеты ПВО «Оса-АКМ» произвели разведку, выявили объекты «врага» и уничтожили их ракетными залпами.

Ранее стало известно, что Украина, США, Польша и Литва с 17 по 30 июля проведут совместные военные учения «Три меча — 2021» на Яворовском полигоне в Львовской области. В сообщении украинского оборонного ведомства отмечается, что в масштабных маневрах будут принимать участие более 1200 военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники.

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