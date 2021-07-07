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Основатель Stop NATO: США научат Украину, Литву и Польшу захватывать Калининград

  /   Обновлено: 07 июля 2021 21:00
Армия
Основатель Stop NATO: США научат Украину, Литву и Польшу захватывать Калининград
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Вашингтон, 7 июля. Украина, Литва, Польша и США отработают приемы нападения на Россию в ходе учений «Три меча — 2021», считают американские аналитики.

Очередные маневры с участием американских, польских, украинских и литовских вооруженных сил пройдут на территории Украины. Мероприятие, которое состоится на Яворовском полигоне в Львовской области, носит название «Три меча — 2021». В Киеве уже заявили, что учения позволят укрепить взаимодействие ВСУ с военнослужащими из стран НАТО, а также реформировать украинские войска. Однако, истинные цели предстоящих учений несколько другие, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи основателя движения Stop NATO, военного аналитика из Соединенных Штатов Рика Розоффа для Anti-Bellum.

Киев не пытается скрыть своих агрессивных настроений, считает автор материала. Он подчеркнул, что особенно явно это стало после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил с громкой речью, в которой заявил, что якобы Россия «будет изгнана из Крыма». Журналист предположил, что литовские и польские войска планируется использовать вместе с ВСУ при «штурме» полуострова, а военнослужащие из США выполняют роль наставников, которые обучат их этому.

Солдаты польских, литовских и украинских войск едва ли дойдут победоносной поступью до Крыма, считает Розофф. Он предположил, что в качестве первой цели объединенные силы Киева, Вильнюса и Варшавы могут выбрать максимально комфортный для всех сторон регион, который граничит с этими тремя государствами. Речь, конечно же, идет о Белоруссии и Калининграде, «захватывать» которые и будут учить американцы литовцев, украинцев и поляков в ходе маневров, считает автор статьи.

Ранее Розофф заявил, что страны НАТО недавно отрабатывали в Черном море приемы нападения на корабли ВМФ РФ в ходе учений, прошедших отдельно от крупных военно-морских маневров Sea Breeze. По его словам, на Западе заявили о «мирном» характере мероприятия, но верить в эти слова не стоит.

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украина россия польша калининград литва stop nato anti-bellum
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