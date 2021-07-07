Моника Беллуччи встретилась с президентом Франции на званом ужине

Париж, 7 июля. Звезда итальянского кино Моника Беллуччи стала одной из немногочисленных знаменитостей, которые удостоились личной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Франция с недавних пор стала центром притяжения звездных туристов. В понедельник, 5 июля, в Париже стартовала Неделя высокой моды, а уже на следующий день на лазурном побережье начался 74-й Каннский кинофестиваль. Французский лидер Эммануэль Макрон решил лично поприветствовать некоторых мировых звезд и пригласил их ли светский раут в Елисейский дворец.

Одной из гостей званого ужина стала актриса Моника Беллуччи. На встрече с президентом Франции и его женой Брижит Макрон 56-летняя артистка произвела настоящий фурор. Она выбрала элегантное платье макси классического кроя, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Тонкую талию звезда выделила с помощью широкого ремня с пряжкой, завершили ее образ сумочка и туфли на платформе в тон наряду.

Если у Моники Беллуччи можно поучиться женственности и элегантности, то у российской писательницы Лены Лениной стоит брать уроки, как не стоит наряжаться на светские мероприятия. На красной дорожке Каннского фестиваля она появилась с экстравагантной прической, которая напоминает то ли паруса корабля, то ли «взрыв попкорна на голове».