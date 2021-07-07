Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 22:04
22:00
Общество
Дмитрий Солонников рассказал, как пандемия повлияет на выборы в России
22:00
Политика
Такое мы видим впервые: Придыбайло впечатлен решительными действиями Лукашенко
21:56
Общество
Путин поручил подготовиться к газификации городов России
21:52
Общество
Российский Минздрав утвердил новые правила углубленной диспансеризации
21:49
Спорт
Один шаг до финала: ФАН ведет текстовую трансляцию матча Англия — Дания
21:37
Весь мир
Власти Ганы влезают в долги для закрытия самой большой свалки в мире
21:35
Шоу-бизнес
В Общественной палате негодуют: бренды платят Моргенштерну за пропаганду наркотиков
21:30
Общество
Певица МакSим исповедовалась незадолго до опасной болезни
21:19
Весь мир
Глава Уганды призвал народы Африки использовать суахили в качестве единого языка
21:16
Весь мир
Высокий уровень инфляции вынудил власти Зимбабве выпустить новую 50-долларовую банкноту
Все новости

Моника Беллуччи встретилась с президентом Франции на званом ужине
Общество
Моника Беллуччи встретилась с президентом Франции на званом ужине
Global Look Press  /  Vincenzo Landi/ZUMAPRESS.com

Париж, 7 июля. Звезда итальянского кино Моника Беллуччи стала одной из немногочисленных знаменитостей, которые удостоились личной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Франция с недавних пор стала центром притяжения звездных туристов. В понедельник, 5 июля, в Париже стартовала Неделя высокой моды, а уже на следующий день на лазурном побережье начался 74-й Каннский кинофестиваль. Французский лидер Эммануэль Макрон решил лично поприветствовать некоторых мировых звезд и пригласил их ли светский раут в Елисейский дворец.

Одной из гостей званого ужина стала актриса Моника Беллуччи. На встрече с президентом Франции и его женой Брижит Макрон 56-летняя артистка произвела настоящий фурор. Она выбрала элегантное платье макси классического кроя, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Тонкую талию звезда выделила с помощью широкого ремня с пряжкой, завершили ее образ сумочка и туфли на платформе в тон наряду.

Если у Моники Беллуччи можно поучиться женственности и элегантности, то у российской писательницы Лены Лениной стоит брать уроки, как не стоит наряжаться на светские мероприятия. На красной дорожке Каннского фестиваля она появилась с экстравагантной прической, которая напоминает то ли паруса корабля, то ли «взрыв попкорна на голове».

Вернуться назад

макрон каннский фестиваль Беллуччи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru