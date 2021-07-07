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Северный флот готовит экспедицию на Новую Землю при поддержке РГО и Минобороны РФ
Армия
Северный флот готовит экспедицию на Новую Землю при поддержке РГО и Минобороны РФ
http://function.mil.ru/  /  Минобороны РФ

Москва, 7 июля. Очередная экспедиция на архипелаг Новая Земля состоится в августе этого года в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди».

Отмечается, что экспедиция организована при поддержке Министерства обороны России, Русского географического общества и Северного флота РФ. Подготовка к ней уже ведется. На архипелаг будут направлены пятнадцать ученых из девяти научных организаций Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска. Они будут проводить исторические, биологические, экологические, геологические и археологические исследования.

Маршрут следования тоже определен: отряд на борту ледокола «Илья Муромец» сделает круг около Южного острова по маршрутам первых исследователей Новой Земли Петра Пахтусова, Владимира Русанова и Рудольфа Самойловича.

В начале июля стало известно, что участники экспедиция РГО и МО РФ обнаружили на Камчатке пять бомбардировщиков ВВС США периода Второй мировой войны.

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