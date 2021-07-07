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ВВС Израиля сформировали учебную эскадрилью истребителей пятого поколения F-35I
Армия
ВВС Израиля сформировали учебную эскадрилью истребителей пятого поколения F-35I
pixabay.com

Тель-Авив, 7 июля. Состав Военно-воздушных сил Израиля пополнился учебной 117-й эскадрильей, в которой будут проходить подготовку пилоты истребителей F-35I.

Самолеты для оснащения учебного подразделения будут направлены из двух других эскадрилий израильских ВВС, сообщает издание Scramble. Истребители в 117-ю эскадрилью поступят из 116-й и 140-й эскадрилий. При этом на начальном этапе подготовки израильских пилотов истребителей пятого поколения F-35I будут широко использоваться различные тренажеры и другие технические средства обучения, отмечает Scramble.

Ранее стало известно о поступлении первого истребителя F-35 на вооружение ВВС Италии.

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израиль ввс f-35
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