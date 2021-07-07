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Корабли Северного флота РФ приступили к преодолению балтийских проливов
Армия
Корабли Северного флота РФ приступили к преодолению балтийских проливов
shipyard-yantar.ru  /  Пресс-служба ПСЗ &quot;Янтарь&quot;

Балтийск, 7 июля. Субмарины, корабли и суда Северного флота РФ в составе тактических групп приступили к преодолению балтийской проливной зоны.

Согласно информации, первыми в воды Балтики войдут большой десантный корабль «Петр Моргунов» и атомная подводная лодка «Орел».

За ними выдвинутся АПЛ «Князь Владимир», противолодочный корабль «Адмирал Кулаков», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомоход «Вепрь». Замыкать межфлотский переход из пунктов базирования на Кольском полуострове в Балтийское море будет дизель-электрическая подлодка «Владикавказ».

Ранее сообщалось, что суда Северного флота РФ совершают переход в Балтийское море для участия в главном военно-морском параде. Известно, что временной интервал между заходами кораблей в Балтику будет составлять около суток для каждой тактической группы.

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вмф рф северный флот балтийское море
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