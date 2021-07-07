МИД Эфиопии отверг возможность участия ЛАГ в переговорах по плотине «Возрождение»

Аддис-Абеба, 7 июля. Руководство Министерства иностранных дел Эфиопии направило письмо в Совет Безопасности ООН, в котором отвергло попытки Лиги арабских государств (ЛАГ) принять участие в решении вопроса о плотине «Возрождение».

Дипломаты считают, что посредничество ЛАГ может нанести ущерб отношениям организации с Африканским союзом и еще сильнее усугубить спорный вопрос, так как переговоры по данной теме ведутся именно под эгидой АС. Власти Эфиопии также призвали международное сообщество заставить Египет и Судан соблюдать принципы международного права в отношении использования трансграничных вод.

Помимо внешнеполитических проблем, африканская республика переживает внутренние потрясения, связанные с повстанческим движением в штате Тыграй. Недавно эфиопские власти признали организацию «Народный фронт освобождения Тыграя» террористической и нанесли авиаудар по месту дислоцирования боевиков.

В результате атаки погибли не менее 64 человек, еще 184 мирных жителя получили ранения.