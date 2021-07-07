Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 22:03
22:00
Общество
Дмитрий Солонников рассказал, как пандемия повлияет на выборы в России
22:00
Политика
Такое мы видим впервые: Придыбайло впечатлен решительными действиями Лукашенко
21:56
Общество
Путин поручил подготовиться к газификации городов России
21:52
Общество
Российский Минздрав утвердил новые правила углубленной диспансеризации
21:49
Спорт
Один шаг до финала: ФАН ведет текстовую трансляцию матча Англия — Дания
21:37
Весь мир
Власти Ганы влезают в долги для закрытия самой большой свалки в мире
21:35
Шоу-бизнес
В Общественной палате негодуют: бренды платят Моргенштерну за пропаганду наркотиков
21:30
Общество
Певица МакSим исповедовалась незадолго до опасной болезни
21:19
Весь мир
Глава Уганды призвал народы Африки использовать суахили в качестве единого языка
21:16
Весь мир
Высокий уровень инфляции вынудил власти Зимбабве выпустить новую 50-долларовую банкноту
Все новости

МИД Эфиопии отверг возможность участия ЛАГ в переговорах по плотине «Возрождение»
Весь мир
МИД Эфиопии отверг возможность участия ЛАГ в переговорах по плотине «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 7 июля. Руководство Министерства иностранных дел Эфиопии направило письмо в Совет Безопасности ООН, в котором отвергло попытки Лиги арабских государств (ЛАГ) принять участие в решении вопроса о плотине «Возрождение».

Дипломаты считают, что посредничество ЛАГ может нанести ущерб отношениям организации с Африканским союзом и еще сильнее усугубить спорный вопрос, так как переговоры по данной теме ведутся именно под эгидой АС. Власти Эфиопии также призвали международное сообщество заставить Египет и Судан соблюдать принципы международного права в отношении использования трансграничных вод.

Помимо внешнеполитических проблем, африканская республика переживает внутренние потрясения, связанные с повстанческим движением в штате Тыграй. Недавно эфиопские власти признали организацию «Народный фронт освобождения Тыграя» террористической и нанесли авиаудар по месту дислоцирования боевиков.

В результате атаки погибли не менее 64 человек, еще 184 мирных жителя получили ранения.

Вернуться назад

оон эфиопия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru