Самый известный авианосец ВМС США приспособят под истребители F-35

Вашингтон, 7 июля. Флагман авианосного флота США «Теодор Рузвельт» до последнего времени находился в порту Сан-Диего в штате Калифорния, но с недавних пор его отправили на верфи в Вашингтон.

Пентагон принял решение отправить корабль и его экипаж в 3000 человек в Бремертон, там находится верфь «Пьюджет-Саунд» и военно-морская база. Здесь авианосец намерены переоснастить под истребители пятого поколения F-35, пишет «Военное обозрение».

Авианосец до этого исправно служил в армии США 35 лет и совершил свыше нескольких десятков морских походов. Однако в 2020 году он столкнулся с вспышкой коронавирусной инфекции на борту после плавания в Йемен. Четверть экипажа переболела COVID-19, и действующего капитана Бретту Крозье освободили от должности после донесения о царящей на авианосце эпидемии. Крозье пожаловалась на то, что соблюдение дистанции в 1,5 метра между членами экипажа на борту «Теодора Рузвельта» физически невозможно.

В июле «Рузвельт» сменит порт приписки и отправится в Тихий океан к побережью штата Вашингтон для модернизации. Вместе с возможностью принимать на палубу самолеты F-35C корабль получит еще и новые артиллерийские комплексы Mk.38.

Весной СМИ стало известно, что от коронавируса скончался первый член экипажа «Теодор Рузвельт», позже это подтвердили в пресс-службе Военно-морских сил США. Инфекцию у матроса нашли еще в конце марта, после чего отправили в военный госпиталь на острове Гуам, где тот умер от осложнений.