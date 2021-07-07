Ксения Бородина пока не подавала на раздел имущества с Омаровым и алименты

Москва, 7 июля. Телеведущая и блогер Ксения Бородина, вероятно, хочет мирно разойтись со своим супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым.

Знаменитость подала иск о разводе на мировой участок. Между супругами должна состояться беседа, которая назначена на 19 июля.

«Вопросы, касающиеся раздела имущества и взыскания алиментов, решаются на судебных участках», — пояснили в пресс-службе столичного Кунцевского районного суда.

Как сообщает «СтарХит», Бородина пока не подавала на раздел имущества и алименты — в ее заявлении об этом речи не идет. Поскольку заявление подается по месту жительства ответчика, можно предположить, что Омаров успел купить недвижимость на западе Москвы.

Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова в июле 2015 года. Через несколько месяцев после свадьбы блогер родила от него дочь Теону. До встречи с Омаровым телеведущая была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. От него у Бородиной тоже есть дочь.

Поклонники давно подозревали, что у ведущей «Дома-2» и ее второго супруга не все гладко в отношениях. Бородина отказалась публично называть истинную причину развода с Омаровым.