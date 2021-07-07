Пострадавший от пожара корабль ВМС США Bonhomme Richard отправят на металлолом

Вашингтон, 7 июля. Американские военные решили отказаться от восстановления десантного корабля Bonhomme Richard, который сильно пострадал при пожаре в июле 2020 года.

Ремонт корабля обошелся бы в три миллиарда долларов и занял бы около семи лет. При этом стоимость корабля изначально составляла около четверти миллиарда долларов. В настоящее время корабль готовят к утилизации. Для этого планируется использовать специальный автоматический резак и крановое оборудование. Резка корабля будет осуществляться в Мексиканском заливе.

Корабль Bonhomme Richard загорелся 12 июля 2020 года на военно-морской базе ВМС США в Сан-Диего. Экипаж корабля и пожарные в течение трех суток боролись с огнем. Изначально следствие предполагало, что причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности или преднамеренный поджог. Однако даже спустя год причины возгорания остаются неизвестными.

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