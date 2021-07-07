Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 22:03
22:00
Общество
Дмитрий Солонников рассказал, как пандемия повлияет на выборы в России
22:00
Политика
Такое мы видим впервые: Придыбайло впечатлен решительными действиями Лукашенко
21:56
Общество
Путин поручил подготовиться к газификации городов России
21:52
Общество
Российский Минздрав утвердил новые правила углубленной диспансеризации
21:49
Спорт
Один шаг до финала: ФАН ведет текстовую трансляцию матча Англия — Дания
21:37
Весь мир
Власти Ганы влезают в долги для закрытия самой большой свалки в мире
21:35
Шоу-бизнес
В Общественной палате негодуют: бренды платят Моргенштерну за пропаганду наркотиков
21:30
Общество
Певица МакSим исповедовалась незадолго до опасной болезни
21:19
Весь мир
Глава Уганды призвал народы Африки использовать суахили в качестве единого языка
21:16
Весь мир
Высокий уровень инфляции вынудил власти Зимбабве выпустить новую 50-долларовую банкноту
Все новости

Пострадавший от пожара корабль ВМС США Bonhomme Richard отправят на металлолом
Армия
Пострадавший от пожара корабль ВМС США Bonhomme Richard отправят на металлолом
wikipedia.org  /  Ingalls Shipbuilding, Pascagoula, Mississippi (USA) / Public Domain

Вашингтон, 7 июля. Американские военные решили отказаться от восстановления десантного корабля Bonhomme Richard, который сильно пострадал при пожаре в июле 2020 года.

Ремонт корабля обошелся бы в три миллиарда долларов и занял бы около семи лет. При этом стоимость корабля изначально составляла около четверти миллиарда долларов. В настоящее время корабль готовят к утилизации. Для этого планируется использовать специальный автоматический резак и крановое оборудование. Резка корабля будет осуществляться в Мексиканском заливе.

Корабль Bonhomme Richard загорелся 12 июля 2020 года на военно-морской базе ВМС США в Сан-Диего. Экипаж корабля и пожарные в течение трех суток боролись с огнем. Изначально следствие предполагало, что причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности или преднамеренный поджог. Однако даже спустя год причины возгорания остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация планирует передать Военно-морскому флоту России модернизированный авианосец «Адмирал Кузнецов» уже к концу 2023 года.

Вернуться назад

сша корабль вмс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru