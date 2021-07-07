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Инфекционист назвал главную опасность индийского штамма СOVID-19

  /   Обновлено: 07 июля 2021 20:47
Общество
Инфекционист назвал главную опасность индийского штамма СOVID-19
pixabay.com

Москва, 7 июля. Индийский штамм коронавирусной инфекции представляет для человека особую опасность из-за своих уникальных способностей, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Индийский штамм коронавируса способен преодолевать иммунную систему человека. Дело в том, что организм человека не воспринимает его как настоящую инфекцию и не успевает вовремя среагировать, пояснил Тимаков в ходе пресс-конференции, посвященной эпидобстановке в России.

«Если человек не получил стартовой терапии, то есть риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7-8 день после начала болезни», — отметил он.

Тимаков также подчеркнул, что человек может заболеть коронавирусом неоднократно. При этом в следующие разы инфекция будет переноситься в более тяжелой форме.

С начала пандемии медики говорят о том, что вирусная нагрузка у детей выше, чем у взрослых. Зачастую дети переносят инфекцию бессимптомно, однако именно они являются источником заражения взрослых.

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коронавирус COVID-19 индийский штамм
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