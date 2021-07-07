Корабли ВМФ РФ приняли участие в первой тренировке главного военно-морского парада

Кронштадт, 7 июля. Участники главного военно-морского парада ко Дню ВМФ РФ приняли участие в первой тренировке в Финском заливе.

Согласно информации, в параде будут задействованы корабли противоминной обороны нового поколения, включая патрульные катера «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».

Отмечается, что во время тренировки экипажи судов проверили подготовку вахтенных офицеров, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков. После завершающего этапа мероприятия корабли и катера вернулись в Кронштадт к местам своего временного базирования.

Ранее стало известно, что атомная подводная лодка «Князь Владимир» примет участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. По словам главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, впервые в мероприятии будут задействованы три субмарины, среди которых и АПЛ «Князь Владимир» проекта «Борей-А».