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Корабли ВМФ РФ приняли участие в первой тренировке главного военно-морского парада
Армия
Корабли ВМФ РФ приняли участие в первой тренировке главного военно-морского парада
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Кронштадт, 7 июля. Участники главного военно-морского парада ко Дню ВМФ РФ приняли участие в первой тренировке в Финском заливе.

Согласно информации, в параде будут задействованы корабли противоминной обороны нового поколения, включая патрульные катера «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».

Отмечается, что во время тренировки экипажи судов проверили подготовку вахтенных офицеров, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков. После завершающего этапа мероприятия корабли и катера вернулись в Кронштадт к местам своего временного базирования.

Ранее стало известно, что атомная подводная лодка «Князь Владимир» примет участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. По словам главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, впервые в мероприятии будут задействованы три субмарины, среди которых и АПЛ «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

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