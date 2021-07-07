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Сожительство назвали «врагом» семейной политики в России
Общество
Сожительство назвали «врагом» семейной политики в России
pixabay.com

Москва, 7 июля. Сожительство вне брака вредит семейной политике государства, заявила руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова.

Многие пары в России на протяжении долгих лет живут вместе, однако не регистрируют брак в ЗАГСе. Такое безответственное поведение граждан вредит семейной политике страны, поскольку государство не знает о количестве семей и домохозяйств, объяснила Жгутова.

Сложная демографическая ситуация наблюдается в России последние годы. Нежелание мужчины вступать в брак со своей женщиной показывает его неготовность брать ответственность за семью. Нынешнее поколение отличается инфантильностью. Кроме того, с точки зрения православной церкви сожительство считается блудом, заключила Жгутова в комментарии «Общественной службе новостей».

Петербургский Дворец бракосочетания №1 разрешил горожанам и гостям столицы регистрировать брак в ночное время суток. Почти 360 пар поженились в Северной столице в июне на фоне белых ночей.

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россия социальная политика сожительство
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