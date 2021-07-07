Киев, 7 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены получить новые системы ПВО средней и большой дальности отечественного производства, заявил полковник Борис Генов.

Начальник зенитных ракетных войск ВСУ сообщил об этом в ходе поздравления своих подчиненных с Днем Воздушных сил. Он подчеркнул, что имеющиеся на вооружении украинской армии ЗРК средней и большой дальности сильно устарели, а заменить их пока нечем.

Поэтому командование ВСУ рассматривает вопрос приобретения западных комплексов ПВО, предположительно американских ЗРК Patriot. Однако со временем на Украине будут разработаны собственные зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности, подчеркнул Генов.

Ранее сообщалось, как коллективный Запад фактически отстранил президента Украины Владимира Зеленского от руководства ВСУ.