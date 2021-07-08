Психолог объяснила, как женщине не потерять богатого мужчину

Прекрасный принц — мечта каждой представительницы прекрасного пола, а если он еще богат или знаменит, то это радость вдвойне. Но, оказавшись в объятиях такого завидного жениха, дамы превращаются в хищных охранниц своего счастья. Как избежать измен и не потерять богатого мужчину, в разговоре с ФАН рассказала практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

По словам эксперта в области отношений, мужчины часто ищут на стороне не только секс, но и банальное общение. Порой они даже к «ночным бабочкам» отправляются с целью найти этакую боевую подругу, которая сможет выслушать.

«Наша человеческая психология устроена так, что если нам чего-то не хватает, мы добираем. У нас появляются какие-то друзья, которые сначала просто выслушивают, а потом плавно становятся теми, с кем мы изменяем. Бывают случаи, что люди создают новые семьи с теми, кто сначала выслушивал и поддерживал», — говорит Миллер.

По мнению психолога, женщина должна чувствовать, чего не хватает мужчине. Тот же флирт может свидетельствовать о нехватке внимания, поэтому в отношениях важно всегда держать руку на пульсе, особое внимание следует уделить простым комплиментам.

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«Многие ошибочно полагают, что мужчину можно перехвалить, он поверит в себя и начнет ходить налево и направо. На самом деле, измены начинаются как раз из-за нехватки признания, восхищения. Причем статусные мужчины в особенности нуждаются в этом», — отмечает собеседница ФАН.

Психолог приводит в пример две категории женщин. Одни дают мужчине и себе в том числе рост и финансовое изобилие. А есть такие, которые по глупости могут воспринимать дополнительный заработок мужчины, его финансовый рост как угрозу.

«Логика проста: если он будет больше зарабатывать, то сможет позволить себе какую-то интрижку. В этом плане женщина должна быть мудрее, лучше выбрать другой подход — окружить мужчину заботой и вниманием», — рекомендует специалист.

Александра Миллер обращает внимание на самый главный момент: женщине не стоит забывать и о своих границах, их нужно правильно расставить, иначе есть риск превратиться в восторженную поклонницу и только и делать, что нахваливать партнера. Здесь нужно быть очень внимательной.

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