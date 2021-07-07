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Активисты движения «Юнармия» подвели итоги работы организации за пять лет
Армия
Активисты движения «Юнармия» подвели итоги работы организации за пять лет
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Москва, 7 июля. Слет Всероссийского движения «Юнармия» состоялся в Национальном центре управления обороной РФ. Общение активистов проходило в дистанционном формате по видеосвязи.

Члены «Юнармии» подвели итоги своей работы за прошедшие пять лет. Также состоялось избрание нового состава Главного штаба и обсуждение вопросов, касающихся дальнейшего развития движения.

Участников слета приветствовал заместитель министра обороны Андрей Картаполов. Он подчеркнул важность такого направления работы юнармейцев, как оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

«В рамках проектов «Миллион добрых дел» и «Дом со звездой» юнармейцами оказана адресная помощь более чем восьми тысячам ветеранов. Это очень важно, потому что с каждым днем настоящих ветеранов войны становится все меньше», — указал замглавы Минобороны России.

Ранее Картаполов сообщал, что молодежное движение «Юнармия» к концу 2021 года будет насчитывать в своем составе миллион человек.

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минобороны рф юнармия организация молодежь
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