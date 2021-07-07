Тодоренко вспомнила о бытовых трудностях на съемках «Орла и решки»

Москва, 7 июля. Телеведущая и певица Регина Тодоренко призналась, что работа над тревел-шоу «Орел и решка» не такая простая и веселая, как может показаться зрителям.

Звезда рассказала, что не рассчитывала на удачный исход кастинга. По словам Тодоренко, она явно проигрывала другим кандидатам, у многих из которых уже был приличный опыт на телевидении. Несмотря на то, что сама артистка сомневалась в своей профессиональности, продюсеры разглядели в ней потенциал и утвердили ее на роль новой ведущей «Орла и решки».

Регина Тодоренко признается, что поначалу ей было очень сложно, но вскоре она смогла влиться в коллектив проекта и стать его неотъемлемой частью. Она отметила, что впервые почувствовала себя в своей тарелке, получая удовольствия от каждой минуты на съемках. В какой-то момент даже бытовые проблемы и лишения, которые так или иначе возникают в длительных путешествиях, перестали тяготить звезду. По словам телеведущей, ей не раз приходилось мыть голову в обычной раковине, ведь сходить в душ — это роскошь для команды «Орла и решки».

«В командировках «Орла и решки» я позволяю себе погрустить, попечалиться, даже поворчать и поныть, особенно, когда скучаю по дому, когда нет возможности услышать родной голос, когда ломит кости от 1000 километров в пути», — призналась Тодоренко.

Любовь телеведущей к путешествиям, а также свойственный ей трудоголизм уже негативно сказались на здоровье звезды. На днях Тодоренко рассказала, что в последнее время мучается от сильных болей в спине. Подробности диагноза она разглашать не стала, но фолловеры уверены, что все дело в отсутствии нормального отдыха — времени для восстановления организма.