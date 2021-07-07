СМИ назвали возможных убийц президента Гаити

Порт-о-Пренс, 7 июля. Мужчины, расстрелявшие президента Гаити Жовенеля Моиза, представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками, сообщает ряд местных изданий.

Журналисты выяснили, что камеры засняли момент, когда вооруженные люди врывались в дом к Моизу. Они кричали в рупор, что проходит операция DEA — Управления по борьбе с наркотиками. Пока никакой подтверждающей информации об этом нет.

Неизвестные проникли в дом к главе республики ночью и стреляли из огнестрельного оружия. Он получил серьезную травму, из-за которой погиб. Мотивы злоумышленников неизвестны. Все детали выясняются.