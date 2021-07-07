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ФАС проведет проверки производителей стройматериалов

  /   Обновлено: 07 июля 2021 20:33
Экономика
ФАС проведет проверки производителей стройматериалов
fas.gov.ru  /  Федеральная Антимонопольная Служба

Москва, 7 июля. Крупных производителей стройматериалов ждут проверки Федеральной антимонопольной службы из-за роста цен на эту продукцию, говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ФАС, речь идет о бетоне, кирпиче, древесных материалах и ПВХ-продукции. Территориальные органы будут проводить регулярный мониторинг стоимости этих товаров. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства в отношении предприятий будут приняты соответствующие меры.

По данным Росстата, в июне цены на стройматериалы продолжили рост. За месяц они подорожали на 6,75%. С начала года рост цен на стройматериалы в России составил 19,63%.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин ранее заявил, что активная фаза повышения цен на стройматериалы должна вскоре прекратиться. Он объяснил это тем, что ситуация на внутреннем рынке постепенно стабилизируется.

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фас строительство стройматериалы
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