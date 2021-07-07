В Свердловской области повторно привьют от COVID-19 тысячу военнослужащих

Екатеринбург, 7 июля. Власти Свердловской области намерены до конца июля ревакцинировать не меньше тысячи военнослужащих на базе окружного военного госпиталя ЦВО в Екатеринбурге.

Сотрудники пресс-службы Центрального военного округа рассказали, что повторная вакцинация военных стартовала 1 июля. В военном госпитале ЦВО в Екатеринбурге повторно привьют тысячу бойцов. Под ревакцинацию попадают и учреждения Минобороны РФ в Свердловской области.

Ревакцинация личного состава в области проходит в соответствии с приказом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который поручил оперативному штабу заняться предупреждением распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих. В министерстве также прислушались к настоятельной рекомендации Минздрава РФ.

На фоне появления новых штаммов вируса медики советуют сделать прививку повторно или после болезни сделать укол через полгода, когда степень защиты естественных антител упадет. Для поддержания иммунитета требуется вакцинироваться раз в год. Для того чтобы продемонстрировать жителям области личный пример, губернатор Евгений Куйвашев привился повторно, хотя он прошел полный курс вакцинации еще в 2020 году.

Ранее СМИ стало известно, что затраты государства на препараты для вакцинации выросли в четыре раза. Компании-операторы государственных заказов на противокоронавирусные препараты нарастили траты на приобретение лекарств от патогена.