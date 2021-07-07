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Игнорируя нарушения прав человека: принц Саудовской Аравии прибыл на переговоры в США
Весь мир
Игнорируя нарушения прав человека: принц Саудовской Аравии прибыл на переговоры в США
Global Look Press  /  MOD Russia

Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в минувший вторник, 6 июля, прибыл в США. Там член королевского семейства встретился с высокопоставленными американскими чиновниками администрации Джо Байдена.

В рамках этого визита Халид бин Салман обсудил с замглавы Пентагона Колином Калом «усилия по прекращению войны в Йемене и общую приверженность США и Саудовской Аравии противодействию дестабилизирующей деятельности Ирана», сообщили в американском военном ведомстве.

В заявлении Белого дома в свою очередь отмечается, что принц провел встречу с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Там поднимались вопросы восстановления мировой экономики, безопасности, цен на нефть, а также важности прогресса в продвижении прав человека в Саудовской Аравии.

Примечательно, что этот визит состоялся спустя несколько месяцев после публикации отчета американских спецслужб по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В том документе отмечалось, что ликвидация известного критика политики Эр-Рияда могла быть санкционирована лично наследным принцем Королевства Мухаммадом бин Салманом.

Спокойствие, с которым американские власти встретили его брата вызвало вопросы у прессы. Во время сессии с журналистами пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что дело об убийстве Хашогги потенциально может быть поднято во время переговоров с прибывшим в Соединенные Штаты принцем, однако отказалась обсуждать данный вопрос дальше.

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Федеральное агентство новостей  / 

Неблагоприятный контекст

Во время ликвидации журналиста Халид бин Салман занимал должность посла Саудовской Аравии в США. Он в срочном порядке вернулся на родину на фоне широкого общественного недовольства совершенным преступлением. В тот период в одной из публикаций The Washington Post сообщалось, что именно принц Халид сказал Хашогги пойти в стамбульское консульство Королевства за своими документами, где он и был убит.

Нынешний приезд члена правящего саудовского семейства в США также совпадает со скандальным процессом, происходящим во Франции. Там семь женщин, большинство из которых являются уроженками Филиппин, направили в прокуратуру иски об эксплуатации, современном рабстве и жестоком обращении со стороны неназванного саудовского принца.

Предполагаемые нарушения прав человека произошли в 2008, 2013 и 2015 годах в элитном районе Нейи-сюр-Сен на западной окраине Парижа.

Служившие горничными и гувернантками женщины были вынуждены спать прямо на полу и не всегда имели возможность поесть — им постоянно приходилось обслуживать четверых детей принца.

Они дали показания в парижской полиции несколько недель назад, однако расследование пока ведется, а представитель королевского семейства так и не вызван для допроса, поскольку находится за пределами европейской страны. Имя подозреваемого пока не разглашается, во избежание преждевременного политического скандала.

Около года назад французский суд уже признавал саудовскую принцессу Хассу бинт Салман виновной в организации похищения и нападении на местного водопроводчика в своем парижском доме: она была приговорена к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро. Однако и она на момент судопроизводства уехала из страны и не присутствовала на заседании.

Также в настоящее время в Саудовской Аравии все еще находится в заключении принцесса Басма бинт Сауд (дочь второго короля Сауда бин Абдул Азиза Аль Сауда, правившего до 1964 года) и ее дочь Сухуд аш-Шариф.

Уже более года они содержатся в тюрьме без связи с внешним миром, из-за чего представители их семьи подали апелляцию в Совет по правам человека ООН с просьбой добиться от Эр-Рияда освобождения заключенных или хотя бы доказательств того, что женщины еще живы.

Несмотря на все эти нарушения в области прав человека, Вашингтон продолжает партнерские отношения с Эр-Риядом. Негативный контекст проходящих параллельно процессов не вызвал неприятия со стороны Белого дома.

Администрация Джо Байдена соблюдает формальности: во время скандала вокруг убийства Хашогги американское руководство отказалось поддерживать официальные контакты с Мухаммадом бин Салманом, подозреваемом в причастности к этому преступлению. Однако это совсем не означает, что они не будут иметь дело с его братьями и заместителями кронпринца.

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сша саудовская аравия права человека
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