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Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на Евро-2020

  /   Обновлено: 07 июля 2021 20:42
Евро 2020
Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на Евро-2020
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Москва, 7 июля. Судья Сергей Карасев, работавший на 16-м чемпионате Европы по футболу, сообщил, что возвращается в Россию.

Бригада Сергея Карасева не получила назначение на финал Евро-2020. В Instagram-аккаунте арбитр опубликовал фотографию из лондонского аэропорта, сообщив, что возвращается в Россию.

«Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!» — написал Карасев.

Российская бригада арбитров обслуживала три матча чемпионата Европы, в том числе встречу плей-офф между сборными Нидерландов и Чехии. Кроме того, Карасев являлся резервным судьей полуфинальной игры континентального первенства Италия — Испания.

Ранее стало известно, что Павел Кукуян обслужит матч за Суперкубок России в Калининграде. За трофей поборются петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

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футбол россия карасев судья евро-2020
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