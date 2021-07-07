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В Литву доставили заключительную партию противотанковых ракет Spike LR
Армия
В Литву доставили заключительную партию противотанковых ракет Spike LR
Минобороны Украины

Вильнюс, 7 июля. Последняя партия израильских противотанковых ракет Spike LR доставлена в Литву. Об этом информирует Министерство национальной обороны Литовской Республики.

Согласно информации, израильские ракеты получат литовские вооруженные силы Vilkas. В минобороны Литвы пояснили, что контракт на закупку израильских противотанковых ракет Spike LR был реализован Агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) посредством партнерства с международной организацией OCCAR, реализовавшей данный проект.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены разработать новую ядерную ракету для своих военно-воздушных сил. По имеющейся информации в издании Defense News, американская компания Raytheon получила контракт на 2 миллиарда долларов, который предполагает создание ядерной крылатой ракеты Long-Range Standoff (LRSO).

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ракеты литва Spike LR
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