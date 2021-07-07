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Феминистка объяснила нежелание российской молодежи заключать браки
Общество
Феминистка объяснила нежелание российской молодежи заключать браки
pixabay.com

Москва, 7 июля. Нежелание молодежи России вступать в официально зарегистрированный союз объяснила феминистка, журналистка и переводчица Ольга Липовская.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отказался приравнять к официальному браку союз мужчины и женщины, которые живут вместе в течение пяти лет. Необходимость заключать брак создает комфортную среду для контроля ситуации государством, заявила Липовская в эфире «Общественной службы новостей».

«Многим неприятен именно контроль над тем, что является отношением людей, вступивших в брак», — объяснила феминистка.

Изначально браки не фиксировали официально. Люди сближались для продолжения рода. Вмешательство в этот процесс государства и церкви означает попытки институтов контролировать интимные отношения граждан, подытожила журналистка.

Принятие законопроекта о приравнивании совместного проживания в течение пяти лет к законному браку может привести к ограничению прав россиян, считает глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенников.

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брак государство феминистка
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