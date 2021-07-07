Волочкову раскритиковали за поедание черной икры на камеру

Астрахань, 7 июля. Балерина Анастасия Волочкова, поедающая ложной на завтрак черную икру, не на шутку прогневала пользователей Сети. Они отметили замедленную речь артистки и решили, что она пьяна.

Несколько дней назад танцовщица улетела в Астрахань решать вопросы с недвижимостью. Квартиры в элитном ЖК ей достались от бывшего мужа, бизнесмена Игоря Вдовина. Однако между делами балерина находит время для отдыха и для похода по ресторанам за местными деликатесами. На своей странице в Instagram Волочкова показала, как проходят ее завтраки в сердце Поволжья.

Артистка в ролике щедро намазывает черную икру ложкой на ломтик огурца. Сопроводила этот процесс балерина инструкциями по приготовлению этого «астраханского ролла».

«Мы их очень много здесь съели. Астраханская икра, вы же понимаете, это деликатес. Вот так заворачиваешь, берешь и ешь», — сказала Волочкова.

В комментариях под постом разразилась настоящая буря. Пользователи Сети назвали видео «ущербным», а саму танцовщицу «деревенщиной», которая выставляет напоказ роскошную жизнь. Многие отметили, что Волочковой стоило потратить деньги на маникюр и на минимальный уход за собой, а не уплетать на камеру деликатесы.

«Ногти не ухожены, волосы не ухожены. Пижама зимой и летом одним цветом, она икру кушает!»; «Это духовное нищебродство...выставлять подобное в Сеть»; «По речи слышно, что пьяная в хлам! Постыдилась бы такое выкладывать...еще и балерина!» — высказались подписчики.

Не забыла Волочкова показать свой фирменный шпагат в Астрахани. Балерина приняла традиционную позу, чтобы продемонстрировать, что в свои 45 лет она может дать фору любому. Однако в Сети артистку снова обсмеяли.