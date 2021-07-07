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РТС предложил изменить ценообразование на топливном рынке

  /   Обновлено: 07 июля 2021 20:26
Экономика
РТС предложил изменить ценообразование на топливном рынке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 июля. Объединение операторов топливного рынка обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обновить механизм образования цен.

Сложившаяся ситуация на топливном рынке побудила Российский топливный союз направить письмо председателю правительства, в котором операторы разработали свое видение ценообразования в сегменте моторного топлива. Об этом пишет «Интерфакс».

Розничные игроки предложили, в частности, поднять экспортные пошлины на нефтепродукты. Представители организации указывают, что в течение этого года отечественные заправки постоянно работали в условиях практически одинаковых оптовых и розничных цен.

РТС отметил тренд на закрытие независимых автозаправочных станций и переход наиболее успешных в состав крупных нефтяных корпораций, из-за чего снижается уровень конкуренции, люди теряют рабочие места, а вся отрасль тормозит свое развитие.

Эксперты считают, что в данных условиях может помочь подъем нормативов на биржевые продажи до 15% по бензиновому топливу и до 10% по дизелю относительно объемов производимой продукции.

Российские резервы бензина в стране на последней неделе июня прибавили 2,7%, увеличившись до 1,723 млн тонн, как подсчитали в ЦДУ ТЭК.

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