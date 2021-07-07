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В Общественной палате негодуют: бренды платят Моргенштерну за пропаганду наркотиков
Шоу-бизнес
В Общественной палате негодуют: бренды платят Моргенштерну за пропаганду наркотиков
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Рэпер Алишер Моргенштерн, пожалуй, известен если не всем, то многим своими скандальными выходками и хайпом. Но это не мешает ему вести активное сотрудничество с крупнейшими компаниями страны. Однако последние события заставили внимательней присмотреться к творчеству артиста. Так, в Общественной палате РФ негодуют, неужели бренды платят Моргенштерну за пропаганду наркотиков? На эту тему в разговоре с ФАН высказался председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Сегодня вступило в силу решение Зюзинского суда Москвы о штрафе по делу о пропаганде наркотических средств в клипах Моргенштерна.

В Общественной палате негодуют: бренды платят Моргенштерну за пропаганду наркотиков
Pr Scr Instagram  / @advokatzhorin

Рэперу назначен штраф в 100 тысяч рублей. По мнению собеседника ФАН, эта история в очередной раз продемонстрировала несовершенство российских законов.       

«Вроде все установили, изобличили и выписали штраф, над которым не знаешь, смеяться или плакать, потому что эти деньги он не то что за день, за час зарабатывает. Зачем издеваться над людьми такими приговорами? У нас, к сожалению, можно хайповать. К примеру, люди жарят шашлыки на Вечном огне, снимают видео, а потом платят штраф какой-нибудь 30 тысяч рублей и монетизируют свою известность за счет этого поступка. Не правильно это все. Надо менять законы. Это наш наказ, гражданского общества, будущему составу Госдумы осенью пересмотреть существующие правовые акты», — говорит Малькевич.

В Общественной палате негодуют: бренды платят Моргенштерну за пропаганду наркотиков
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Также собеседник ФАН указывает и на некую незрелость гражданского общества в целом. Несмотря на то, что Малькевич часто критикует политику Запада, все же он приводит в пример их «культуру отмены» — cancel culture.     

«Если человек оступился, общество его вычеркивает из своих рядов: перестают снимать в кино, отказывают в рекламных контрактах — лишают практически всего. Здесь возникает вопрос к брендам, которые платят огромные деньги за то, чтобы их рекламировал Моргенштерн. Они считают нормальным его поведение, действия? Было бы, наверное, справедливо, чтобы они как-то это все прокомментировали. А также хотелось бы, чтобы общество громко задало вопрос всем этим банкам и прочим брендам, значит ли это то, что они финансируют пропаганду наркотиков таким образом», — вопрошает Александр Малькевич.

Ранее ситуацию с осуждением Моргенштерна за пропаганду наркотиков прокомментировал политолог Эрнест Макаренко. Он считает, что «мерзавцев», разлагающих российское общество, а также их пособников, нужно более жестко наказывать за их деятельность.

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